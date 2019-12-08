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وكالة الفضاء المصرية تكشف تطورات القمر الصناعي طيبة 1

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن القمر الصناعي المصري طيبة 1 استقر في مداره الرئيسي الذي سيعيش فيه لمدة 15 عامًا، على ارتفاع 36 ألف كيلو متر.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن مصر ستحتوذ على مكان القمر، وسيسجل باسمها حتى بعد انتهاء عمر القمر، مشيرًا إلى أنه موجه للأرض حاليًا لاستقبال التعليمات وإرسال الإشارات التى تدل على أن جميع الأجزاء تعمل بشكل جيد.

وأوضح أن القمر سيدخل الخدمة بشكل فعلي بعد ثلاثة أشهر، حيث سيتم في الفترة الحالية مراجعة الإجراءات الفنية، وتثبيت بقية الأجزاء حتى يكون القمر مستعدًا بشكل كامل للعمل، متابعًا: "هذ القمر سيمنع قطع الاتصالات والإنترنت، ويمنع انقطاع خدمات الموبايل، خاصة عند إدخال خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية".
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مصر طيبة 1 القمر الصناعي المصري الدكتور محمد القوصي اخبار

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