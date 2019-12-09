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تعليق عمرو موسى على مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
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عمرو موسى
عمرو موسى
كساب أحمد
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علق السفير عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على مفاوضات سد النهضة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "الدردشة في الموضع دا، غير مستحبة".

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع مراسلة فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المفاوضات في سد النهضة تفصيلية وبحدود زمنية، وفي منتصف الشهر المقبل ستضح أمور المفاوضات، لافتَا إلى أن الدولة هي المسؤولة عن مسار المفاوضات، مستطردًا: "كل اللي أقدر أقوله أتمنى التوفيق".

وتابع أن الأزمة في الدول العربية خطيرة جدًا، وتؤثر على الجميع بما فيهم المجتمع المصري، لخطورة الموقف شرقًا وغربًا وجنوبًا.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة عمرو موسى سد النهضة

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