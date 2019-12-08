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تقديم السجون في السعودية | اعرف الآن موعد وشروط التقديم في وظائف السجون 1441 على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة أبشر Absher

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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تقديم السجون في السعودية
تقديم السجون في السعودية
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تقديم السجون، شهدت محركات بحث "جوجل" في الفترة الأخيرة على كثرة البحث عن وظائف السجون 1441 من قبل المواطنين السعوديين، وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل في وظائف السجون 1441 على رتبة (جندي) للرجال من خلال منصة أبشر الإلكترونية، واليوم سنستعرض لكم موعد وشروط التقديم في وظائف السجون 1441 على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة أبشر Absher.

موعد تقديم السجون برتبة جندي للرجال 1441
قررت إدارة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون أن يتم استقبال طلبات القبول على تقديم السجون برتبة جندي للرجال 1441، وذلك خلال الفترة بين اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر 2019.

شروط التقديم في وظائف السجون 1441 عبر منصة أبشر Absher
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، حتى يتم قبول طلب تقديم السجون للعام الحالي 1441 للرجال على رتبة (جندي)، وهي:

- أن المتقدم يكون سعودي الجنسية من الأبوين، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

- أن لايكون المتقدم قد أنهى خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

- أن لايكون المتقدم قد سبق له التوظيف في جهة حكومية.

- أن لايكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

- حسن السيرة والسلـوك والسمعة.

- أن لايكون المتقدم قد حكم عليه مسبقاً بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- صلاحية الهوية الوطنية السعودية وقت التقديم .

- أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

- يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها "بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة".

- لابد من تعبئة الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

رابط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون 1441
تم فتح رابط تقديم السجون اليوم الأحد في تمام الساعة 10 صباحًا، ويمكنكم زيارة رابط منصة أبشر Absher الإلكترونية الموعد المحدد والتوقيت الموضح والبدء بعملية التقديم على وظائف السجون 1441 من خلال الرابط المباشر (اضغط هنا).
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