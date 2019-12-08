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مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
عبد الحافظ حمدي
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وسط اجواء من السعادة اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الاولي من مهرجان الاسكندريه المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة ، بمكتبة الإسكندرية ، حيث قدم حفل الختام الفنان فتحي عبدالوهاب و الفنان احمد السعدني، وبحضور د. اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون و د. علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان .


حيث قدمت .سميرة محسن رئيس لجنة التحكيم جائزة افضل عرض مسرحي و التي حصل عليها العرض المسرحى "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى وفريق المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ، بينما قام باقى أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز الأخرى خلال حفل الختام، وحصل "الوحوش الزجاجية" أيضا على جائزتي تمثيل الأولى هى جائزة أفضل ممثلة دور أول لريم المصري وقدمها الفنان السورى جمال سليمان، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان وحصلت عليها شريهان الشاذلى وقدمها الفنان إياد نصار، كما حاز على واحدة من جوائز السينوغرافيا التى قدمها مهندس الديكور د.أحمد عبد العزيز، وهى جائزة أفضل ديكور لمروان السيد، كما حصل مصطفى منصور على جائزة أفضل تأليف موسيقى عن العرض نفسه وقدمتها الفنانة لقاء الخميسى.


كما قدمت الخميسى جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحى "هناء" للمخرج ضياء حجازى من المغرب، وقدم المخرج محمد سامى جائزة أفضل ممثل دور أول التى حصل عليها جوزيف عقيقى من لبنان عن عرض "الديكتاتور"، وقدم كذلك جائزة أفضل تصميم رقصات التى حصل عليها عرض "جبر الخواطر" للمخرج محمد الكلزة لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.


وحصل على جائزة أفضل إضاءة عن عرض "موشكا" من سلطنة عمان، وحصلت على أفضل أزياء حصة العباد عن عرض "الخروج الى الحياة" من الكويت، وحصل على جائزة أفضل إعداد موسيقى عرض"جبر الخواطر"،
وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى حسن السيد عن عرض "أصحاب السعادة" لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس.


وقدمت د.عزة القصابى جوائز النصوص، وحصلت على جائزة أفضل نص معد دلال فياض عن عرض "بر" من الأردن، بينما حصل على جائزة أفضل نص مؤلف محمد الكلزة عن عرض "جبر الخواطر".
وقدم د.فهد السليم جائزة أفضل إخراج التى حصلت عليها أيضا دلال فياض عن عرض "بر" من الأردن.

مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
مصر والأردن يحصدان نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي (صور)
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الكلمات المفتاحية

اسكندرية المسرحي

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