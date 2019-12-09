نائب عن وضع الشهر العقاري: "متظلموش الموظفين"



وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عدد الموظفين في مكاتب الشهر العقاري لا يعادل 10% من حجم العمل المطلوب تنفيذه يوميا.



وأضاف، "الناس بتقف في الطابور من 6 الصبح، وممكن حد مريض يموت قبل ما يلحق يعمل توكيل"، معتبرا أنه لايد أن يتم تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة، منوهًا بأن 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، حيث لو تم تسجيل تلك العقارات، سيدخل خزينة الدولة تريليون جنيه.



قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن النواب يعيشون وسط المواطنين، ويعرفون مستوى الخدمة التي تقدم في الشهر العقاري، معقبا: "وبلاش نظلم الموظفين"، لافتا إلى أن تعداد حلوان 2،5 مليون نسمة وبها مكتبين شهر عقاري فقط.