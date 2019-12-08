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بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد "الحبل بلا دنس" بغيط العنب بالإسكندرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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القداس الإلهي
القداس الإلهي
حازم رفعت
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ترأس الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، يوم الأحد، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد العذراء مريم التي حبل بها بلا دنس وذلك في كنيسة العذراء مريم بغيط العنب بالإسكندرية.

واحتفل صاحب الغبطة أيضًا مع شعب الكنيسة بعيد تأسيس الكنيسة الخامس والثمانين.

وشارك في الاحتفال الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة.

وفي سياق أخر، شهد الانبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للاقباط الكاثوليك، إحتفال بعيد السيدة العذراء حبل بها بلا دنس برعية العذراء مريم بالمعادي، وهذا اثناء زيارته الرعوية.

شاركه الاحتفال الاب بولس بيباوي الراعي، والاب بيشوي رسمي مدير الاكليريكية الكبري بالمعادي، وعقب إنتهاء صلاة القداس التف الشعب حول الاب المطران في اجتماع عام حيث تعرف على الأنشطة وجاوب على الأسئلة.
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كنيسة العذراء بغيط العنب الكهنة الكنيسة القبطية العذراء بلا دنس الانبا ابراهيم اسحق

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