أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

شهد نادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 8 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اقتراب إدارة النادي من حسم صفقة مدوية خلال الساعات المقبلة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 / 12 / 2019:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد





1- كهربا في الأهلي خلال ساعات:





أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس الحالي على أعتاب الانتقال رسميًا لصفوف النادي الأهلي، بعد اتفاق إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب علي توقيع عقود مع النادي لمدة 4 مواسم مقبلة.





وذكرت تقارير صحفية أن مسئولو الأهلي تواصلوا مع اللاعب "كهربا" خلال الساعات الماضية، وأعلنوا باقتراب توقيعه للقلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة، بعد الدخول في مفاوضات معه.





كما نجح الأهلي في إقناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بأهمية كهربا وضرورة التعاقد معه من الناحية الفنية، كما تم الوصول لاتفاق مع اللاعب على راتبه.





ومن المقرر أن تكون هناك جلسة ستجمع كهربا لتوقيع العقود الليلة أو غدا في ظل الوصول لصيغة اتفاق بين اللاعب وإدارة الأهلي وحسم الأمور.





2- الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد:





توصل مسئولو النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب إلى اتفاق شبه نهائي مع أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.





وينتهي عقد فتحي مع الأهلي نهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع على عقود الانضمام لأي نادٍ في يناير المقبل.





ومن المنتظر أن يقوم فتحي بالتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، بعدما تم الاتفاق على كافة تقاصيل العقد.





3- نجم الترجي التونسي يصدم إدارة الأهلي:





وجه أنيس البدري لاعب الترجي التونسي صدمة قوية لإدارة النادي الأهلي بعدما رفض الانتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت صحيفة "الصريح التونسية"، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تقدم بعرض للاعب أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، من أجل الحصول على توقيعه، إلا أن الأخير رفض الأمر وفضل الاستمرار رفقة فريقه بالفترة الحالية.





وأضافت الصحيفة، أن البدري، طالب مجلس إدارته برئاسة حمدي المؤدب بتمديد تعاقده دون أي شروط، ليعلن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف كتيبة أبناء باب سويقة.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد





4- فايلر يطرد نجم الأهلي:





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق للأهلي على فتح باب الرحيل أمام صالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ورحب فايلر برحيل صالح جمعة لعدم اقتناعه بامكانيات اللاعب الفنية والبدنية بالفترة الماضية وهو ما تسبب في استبعاده من حسابات المدير الفني في مباريات الفريق.





وينوي فايلر بيع صالح جمعة في يناير وذلك حال وصول عرض مناسب، في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب عدداً من العروض المحلية بالوقت الحالي.





5- رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي:





انقلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صلاح محسن مهاجم الفريق في الفترة الماضية.





وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري فايلر في مباراتي بني سويف في كأس مصر والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.





ولا يفضل مدرب القلعة الحمراء الاعتماد على صلاح محسن في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر منذ عودته من المنتخب الأوليمبي والتتويج بالبطولة الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.





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6- مهاجم لاتيني يقترب من الأهلي:





بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح في دراسة عدد من السير الذاتية لبعض المهاجمين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن عدد من وكلاء اللاعبين قاموا بترشيح عدد من اللاعبين بأمريكا اللاتينية لعرضهم على الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لحسم أمرهم سواء بالتعاقد معهم أو صرف النظر عنهم.





وأضاف المصدر: "هناك دراسة في لجنة التخطيط بين أكثر من لاعب، للمفاضلة بينهم من أجل تدعيم خط الهجوم خلال الفترة النقبلة، خاصةً أن الفريق يشارك لأكثر من بطولة أبرزهم الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".





وتابع المصدر: "لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني، من أجل الحصول على الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع احتياجاته الشتوية".





7- نتائج التحقيق مع فتحي وربيعة في الأهلي:





حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع أحمد فتحي لاعب الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري العام.





وجاءت جلسة عبدالحفيظ مع قائد الفريق، للاستفسار منه حول المشادة التي حدثت بينه وبين رامي ربيعة زميله بالفريق، عقب مواجهة الهلال السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأكد فتحي خلال جلسته مع عبدالحفيظ، أن ما حدث لم يرتقي المشادة كما أوردت بعض التقارير، ولكنه كان عتابًا ليس أكثر، والجميع يعمل لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز بجميع مبارياته.



