"عبدالوهاب" و"السعدني" يقدمان حفل ختام الإسكندرية المسرحى العربي (صور)

تختتم الليلة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته علي مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث قدم حفل الختام الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد السعدني.

يتضمن حفل الختام اليوم فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروع وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحى، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات، بالإضافة إلى جوائز أفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التى تمنح لعنصر من العناصر المتميزة بأحد العروض.





الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.