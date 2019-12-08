غدًا.. مصر تنظم حدث استثنائي في صناعة الطباعة والتغليف

نجحت صناعة الطباعة والتغليف بمصر، في لفت انتباه الشركات الألمانية التى تعد من الشركات الرئدة في تلك الصناعة، لتقوم هيئة معارض "لوكسمبرج" ، بأختيار مصر لتكون أول دولة تنظم أحد أكبر معرضين للتعبئة والتغليف"باك بروسيس" خارج المانيا.

تنظيم المعرض يجعل مصر على خريطة الصناعية العالمية:

وقال احمد جابر رئيس غرف الطباعة والتغليف بإتحاد الصناعات، "إن اختيار هيئة معارض لوكسمبرج مصر لتنظيم معرض "باك بروسيس" يجعلها على خريطة الصناعية العالمية، ويوجه أنظار العالم إلى الصناعات المصرية خاصة صناعة الطباعة والتغليف.

وأوضح" جابر" خلال تصريحات صحفية لـ "الفجر"، أن تنظيم مصر لهذا المعرض بالتزامن مع ترأسها الإتحاد الإفريقي يعطي رسالة إلى دول العالم ، بأن السوق المصري هو البوابة الرئسية لنفاذ منتجاتهم للسوق الإفريقية، مشير إلى أن المعرض يضم 410 عارض ونحو 500 زائر من كافة المجالس التصدرية حول العالم سيتم استعراض جهود مصر امامه في التنمية الصناعية، خاصة صناعة الطباعة والتغليف التى نظم من أجلها المعرض.

وأضاف" جابر"، أن المعرض يتيح نقل الخبرات الألمانية في تنظيم المعارض للمصريون، ويوفر للمصنعون خاصة في مجال الطباعة والتغليف الأطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية في هذة الصناعة ونقلها إلى مصر لزيادة صادرات القطاع.

ولفت"جابر"، إلى أعتقاد البعض أن حجم صناعة الطباعة والتغليف في مصر صغيرة لكن هذا غير صحيح، إذا تقدر حجم صادرات القطاع المباشرة نحو مليار دولار تستقبل دولة الأمارات معظمها، بالأضافة إلى صادرات غير مباشرة من خلال تعبئة وتغليف كافة المنتاجات الصناعية قبل تصديرها للخارج.

صورة الاقتصاد المصري تغيرت أمام العالم:





وعلق جورج نوبار عضو شعبة الطباعة والتغليف على تنظيم مصر مثل تلك الحدث قائلًا: "لأول مرة الشركات الألمانية توافق على تنظيم هذا الحدث خارج بلادهم، هذا دليل واضح على ان صورة اقتصادنا تحسنت وتغيرت أمام العالم نتيجة للإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا.

وأضاف" نوبار" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن بنسبة 50% إلى 60% من العارضين شركات مصرية لتبادل الخبرات مع الجانب الألماني الذي تعد من أكبر الدولة في صناعة الطباعة والتغليف من خلال عقد لقاءات ومؤتمرات مشتركة على هامش فاعليات المعرض تتحدث عن مستقبل صناعة التغليف وأحدث الوسائل التى توصلت إليها الشركات الألمانية في الصناعة.

وتابع نوبار ،أن صناعة التغليف صناعة مهم لزيادة صادرات مصر للخارج بما تمثله من حماية للمنتج من التلف ، والترويج له أمام المستهلك.



