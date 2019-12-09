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هشام طلعت مصطفى عن الشهر العقاري بالرحاب ومدينتي: زي أوروبا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
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هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
هدى عبدالرازق
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قال رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى، إنه طبق تجربة جديدة للشهر العقاري في مدينتي والرحاب، مشيرًا إلى أن من يطلع على الشهر العقاري بهما يشعر أنه في أوروبا، لافتا إلى أن وزارة العدل هى من تديره.

وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزارة العدل تستهدف تطوير الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث أنهم وضعوا نظام، وهم قاموا بتطبيقه في مدينتي والرحاب، حيث لا يستغرق المواطن أكثر من 15 دقيقة لإنهاء إجرائه.

وعن منظومة التطوير العقاري، أوضح أنه حتى تكتمل منظومة التطوير العقاري بشكل جيد لابد أن يكون هناك تمويل طويل الأجل، وهذا لن يحدث إلا بوجود وحدات مسجلة لأنه من شروط التسجيل، وكلما كانت خطوات التسجيل سهلة، كلما كان هناك حصر للعقارات في مصر.
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هشام طلعت مصطفى توك شو الرحاب أخبار مصر

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