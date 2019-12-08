وسيم السيسي: سبب غريب وراء تقديس المرأة قبل الحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، إن المرأة قبل الحضارة المصرية القديمة، أي منذ أكثر من 20ألف عام كانت مقدسة لدرجة كبيرة جدًا، لأن الرجل لم يكن يعرف دوره في الإنجاب، فأعراض الحمل لا تظهر بعد الاتصال البيولوجي مع المرأة، إلا بعد شهرين أو أكثر من هذا الاتصال، ولذلك لم يربط بين هذا الاتصال، وما بين الإنجاب، وأطلق عليها صانعة الرجال والنساء، وكانت الآلهة في هذا الوقت سيدات.



وتابع أستاذ علم المصريات، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن مصر القديمة قدست المرأة لدرجة وجود بعض الملكات، وعندما كان يموت الأب كانت تقوم الإبنة بتوريث الميراث على أشقائها بالتساوي، حتى ولو كانت أصغر أشقائها.



ولفت إلى أن المرأة في مصر القديمة عندما كانت تهجر الرجل، كان ترد له المهر، ونصف ما تم جمعة في حياتهما الزوجية، معقبًا:" يعني الخلع أو الطلاق في أوروبا وأمريكا"

