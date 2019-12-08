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"تركت منزلها لخلافات مع زوجها".. انتشال جثة ربة منزل غرقت بمياه ترعة "الفشنية" ببني سويف

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي، جثة سيدة غرقت في مياه الترعة الفشنية بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، حيث تبين أنها غادرت منزلها على إثر خلافات زوجية مع زوجها.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفشن، يفيد بالعثور علي جثة لسيدة مجهولة بالترعة الفشنية البحرية "الصعيدية " أمام قرية الشقر.

وتبين من المعاينة وإنتشال الجثة، أنها لسيدة في العقد الثالث من العمر لا توجد بها اي إصابات ظاهرية وبكامل ملابسها وبحوزتها مبلغ عشرون جنيها ومفتاح وبأذنيها قرط ذهبي ودبلة ذهبية بإصبع اليد اليسرى، ولا توجد بحوزتها اي أوراق تفيد في تحديد شخصيتها، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت لمعاينة الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتبين من التحريات وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، ووجود انتفاخ بالبطن يرجح أن يكون حملًا، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال وإجراء التصوير الجنائي واخذ عينة دم لتحليل الـ DNA، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالنشر عن الجثة بأوصافها وصولا لتحديد شخصيتها، وكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتحرر المحضر رقم 5008 إداري مركز الفشن.

كما تبين من التحريات وفحص حالات الغياب بالمديريات المجاورة أسفرت عن وجود حالة غياب مماثلة لربة منزل تدعى " أمل. ع. ي " 34 عام، مقيمة قرية قليني بمركز مغاغة بالمنيا زوجة " س ك. ف" 37 عام، سائق، محرر بغيابها المحضر رقم 8038 إداري مركز شرطة مغاغة لسنة 2019 بتاريخ ٥ من الشهر الجاري.

كما تبين من التحريات أنه باستدعاء زوجها تعرف على الجثة، وقرر أنها لزوجته المبلغ بغيابها، وأنها تركت منزل الزوجية لوجود خلافات بينهما، ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص تنسيقًا وأمن المنيا.
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