أحمد مجدي من كواليس مسلسل" الآنسة فرح" (صورة)

قام الفنان أحمد مجدى ، بنشر مجموعة صور له برفقة الفنان محمد عادل، والفنانة الشابة اسماء ابو اليزيد ، على حسابها الشخصى ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.



وعلق الفنان أحمد مجدى:" كواليس مسلسل الآنسة فرح من انتاج شركة sproductionseg قريباً إن شاء الله " وتفاعل معاها عدد كبير من جمهوره ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .





وشارك الفنان احمد مجدى ، فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ياسمين صبرى، أحمد مجدى، اخراج مرقس عادل، تأليف مصطفي جمال هاشم .



ويشار أن الفنان احمد مجدى شارك في بطولة فيلم "طلعت حرب٢" وشارك أيضا فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، شرين عادل، احمد وفيق، منة فضالي، عبير صبرى،فاطمة عادل، محمد عادل، اخراج مجدى أحمد على .

