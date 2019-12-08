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القبض على المتهمان بإلقاء طفل "سفاح" في القمامة ونهشته الكلاب بالدقهلية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على المتهمان العثور بإلقاء طفل رضيع فى الأسبوع الأول من عمره، بالقمامة بعد أن نهشته الكلاب بقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي قرية كفر سرنجا يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في منطقة جسر النيل بعد أن نهشتها الكلاب.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة ميت غمر برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر حوالي أسبوع، ملقى وسط القمامة على جسر نهر النيل بقرية كفر سرنجا ونهشته الكلاب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ميت غمر عقب معاينة النيابة.

و بتشكيل فريق بحث والذى أسفرت تحرياته إلى أن الطفل ولد نتيجة علاقة غير شرعية "سفاح" بين " نادية ر.ا - ١٨ سنة" حاصلة على دبلوم فنى تجارى ومقيمة كفر سرنجا، و" محمود ع س - 24 سنة سائق ومقيم كفر سرنجا، كما أكدت التحريات أن الولادة تمت بمدينة زفتى محافظة الغربية وأنها ألقت الطفل أثناء عودتها من زفتى خشية افتضاح أمرها.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمان وتحرر عن ذلك المحضر رقم المحضر رقم 12983 إدارى مركز شرطة ميت غمر لسنة 2019 وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحربات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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