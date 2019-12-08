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خبير اقتصادي: فاتور الاستيراد وصلت 60 مليار دولار سنويا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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الدكتور عبدالمنعم السيد
الدكتور عبدالمنعم السيد
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه بعد تخفيض سعر الفائدة أصبح هناك سعر 14.5% فائدة ثابتة وليست متراكمة إذا تحصلت المصانع على قروض من البنوك المصرية.

وأضاف "السيد"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تتوجه الآن إلى المصانع التي تسعى إلى إنشاء فروع أخرى أو التي ترغب في التوسع في الإنتاج، والمصانع التي ستقوم بإنتاج منتج يكون بديلا عن المستورد ويساعد في تقليل الواردات من الخارج.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة ترغب في دعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج إلى أقصى ما يمكن، مشيرا إلى أن فاتور الاستيراد الآن وصلت إلى 60 مليار دولار سنويا والعمل على خفضها سيساعد في تخفيض الطلب على الدولار مما ينتج عنه تثبيت أو تقليل سعر صرف الدولار في البنوك.
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