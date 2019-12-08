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محمد البهي: مشكلة تعثر المصانع قائمة منذ أكثر من 25 عامًا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:53 م
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محمد البهي
محمد البهي
أمنية فوزي
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قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مشكلة تعثر المصانع قائمة منذ أكثر من 25 عامًا، مؤكدًا أن تشغيل المصانع المتعثرة يقلل البطالة.

وأكد "البهي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن القطاع بحاجة إلى تناغم حقيقي بين السياستين المالية والنقدية، لافتًا إلى أن مبادرة دعم الصناعة كانت حلم بالنسبة إليهم.

وأضاف أن الرقم المطروح من المبادرة من قبل توجيهات القيادة السياسية شيء رائع، مشددًا على ضرورة أن تقترن بحزمة من الإجراءات؛ لحل المشكلات، مضيفًا أنه يجب التعامل مع كل مشكلة بمفردها، منوهًا بأن إعادة المصانع المتعثرة يمتص البطالة المتواجدة.
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مصر محمد البهي تعثر مصانع اخبار

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