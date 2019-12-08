جينيس تفجر مفاجأة مدوية بشأن تامر حسني "ليس الأكثر إلهامًا"

بعدما أحدث الفنان تامر حسني، ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا بإعلانه دخول موسوعة جينيس لكونه الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا، قامت موسوعة جينيس بتفجير مفاجأة مدوية تكذب فيها كل هذه الأخبار في بيان رسمي لها.



ماتضمن عليه بيان موسوعة جينيس



أصدرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بيانَا بشأن فوز تامر حسني ودخوله جينيس بأنه الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم، ونفت المؤسسة صحة هذه الأخبار في بيانها الذي نص على الآتي.



"أن الفنان تامر حسني قد حصل على جائزة لتحقيقه أكبر عدد من المشاركات، وذلك على لوحة إعلانات بحوالي12086 مشاركة، وتخطت هذه المشاركات الرقم القياسي السابق عند 4900 مشاركة.









ونص البيان أيضًا على: استطاع جمهور تامر حسني كسر الرقم القياسي العالمي، للأرقام القياسية لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، ولكن ليس الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم" كما نشر في العديد من وسائل الإعلام.



وتابع: أن المؤسسة لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، وذلك لأنهم يمتلكون في "جينيس للأرقام القياسية" معايير معينة لها شروط معينة وأبرزها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته".





تامر حسني يكشف سبب دخوله موسوعة جينيس للإعلامي عمرو أديب





وكان الفنان تامر حسني قد أفصح للمرة الأولى منذ يومين عن الأسباب التي أهلته لدخول موسوعة جينيس ريكورد، كأكثر فنان ملهم ومؤثر بالعالم وذلك مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.



وعبر تامر عن سعادته الغامرة باختياره لهذا الحدث، وكشف عن تفاصيل بداية القصة، وقال إنها بدأت عندما تمت دعوته لعمل أول معرض لملابسه التي اشتهر بها في أفلامه.



وأكد أن ريع هذا المعرض سيذهب إلى الأطفال العرب المشردين في العالم.



وأضاف أنه رحب بالفكرة للغاية ولاسيما وأنها تتضمن هدف إنساني، وأثناء هذه الرحلة، شهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبير، ولهذا السبب تم ترشيحه كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.



وأوضح تامر أن جينيس من أكبر المؤسسات التي تتحرى الدقة، بل ولديها شروط معقدة للغاية وصعبة في الاختيار، ومن أبرز هذه الشروط أن يذهب الفنان إلى بلد أخرى غير أرضه، ويقام الحدث هناك ويأتي له عدد كبير من جمهوره من جميع الجنسيات في كل القارات خلال 4 أيام فقط، لكي يستحق لقب الأكثر تأثيرًا وإلهاما، وبسبب ضخامة الحدث وشروطه، صرح تامر بأنه قد رفض المشاركة فيه مرتين من قبل.



واستطرد تامر أن هناك عدة أعمال ساهم من خلالها في نشر الوعي الإيجابي بين جمهوره، وأثر فيهم، وأبرزها مشهد التوعية من المخدرات في فيلم نور عيني، وأيضًا أغنية الموضوع فيك التي بثت روح الأمل والشجاعة في نفوس الشباب، وفي أغنية أنا مش عارف أتغير.



كما توجه تامر حسني بالشكر لكل الجمهور الذي أتى إليه من كل مكان في العالم.