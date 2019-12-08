"الاتصالات السعودية" تتعاون مع شركة بيانات للارتقاء في خدمة العملاء

أعلنت "ساس"،لتحليل البيانات الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة من الجيل التالي لعملائها، عن تعاونها مع شركة الاتصالات السعودية، إحدى أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تسريع دورة الابتكار وتقديم تجربة عملاء متميزة تستفيد من القدرات الكامنة في تحليلات البيانات.





تمكنت شركة الاتصالات السعودية من تحسين قدرتها على فهم تفضيلات عملائها من خلال توظيف حلول تحليلات البيانات المتقدمة من "ساس"، فأنشأت حملات ترويجية معدلة وموجّهة إلى مختلف شرائح الجمهور بالشكل الذي يناسب كل شريحة لإطلاعها على العروض المصممة لها لتلائمها، وتُقدَّم لها في الوقت المناسب، ما أدّى بالشركة إلى إضفاء مزيد من القيمة على تفاعلها مع العملاء وتقليل بصور ملحوظة من الخلط غير المرغوب فيه في استهداف العملاء بالمنتجات والعروض الترويجية، وعلاوة على تحسين برنامجها لولاء العملاء، وزيادة قيمة ما يُعرف بـ "سهم العلامة التجارية"، أي قيمتها التجارية المستخلصة من مدى إدراك العملاء لها، كما تمكنت من رفع عروضها وخدماتها المتعلقة بالبيع العابر أو التكميلي، والحصول على صفقات أعلى، وذلك تلبية للطلب المتزايد والتوقعات المرتفعة.









وتم تحديد سلوك المتصلين المتكررين وشكاواهم المتكررة عبر دراسة تفاعلاتهم مع جميع نقاط التماس في غضون 24 ساعة. وانخفضت المكالمات الواردة إلى مراكز الاتصال بنسبة 30 بالمئة عن طريق تحديد السلوك المتداخل ودوافع تكرار المكالمات، بفضل حلول تحليلات البيانات من "ساس"، ما مكّن الشركة في أعقاب ذلك من تحسين العمليات وتأهيل مسؤولي خدمة العملاء وضمان حلّ طلبات العملاء من أول اتصال.



