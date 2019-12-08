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تركي آل الشيخ: "تلقيت اتصال هاتفي من الخطيب وطمنته أنا بخير والمهم أنه يكون بخير"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:36 م
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الخطيب وتركي آل الشيخ
الخطيب وتركي آل الشيخ
علي نبوي
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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أنه تلقى اتصالًا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يطمئن عليه عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"تلقيت اتصال غالي من اخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وطمنته انا بخير والمهم انه كمان يكون بخير".

وتسود حاليا علاقة من الود والمحبة بين المستشار تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب حيث حرص الأول على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة.


تركي آل الشيخ: "تلقيت اتصال هاتفي من الخطيب وطمنته أنا بخير والمهم أنه يكون بخير"
تركي آل الشيخ: "تلقيت اتصال هاتفي من الخطيب وطمنته أنا بخير والمهم أنه يكون بخير"
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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب رياضة تركي ال الشيخ الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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