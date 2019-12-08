والدة طفلي السلم تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

قالت سها السيد، والدة طفلي السلم، إنها تسلمت أطفالها اليوم، بعد وجودهم في دار الرعاية لمدة 22 يومًا، بعدما قامت بتقديم إقرار رسمي حتى تتمكن من استلامهم.



وأوضحت "السيد"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الأطفال دخلوا الدار بإذن نيابة، ولم يكن يسمح لها رؤيتهم إلا بإذن نيابة.



وتابعت: "أنا عمري ما هرمي ولادي، وكل إللي اتقال محصلش، وإزاي هبقى مدانة أمام القانون والرأي العام ويسلموني ولادي"، لافتة إلى أن الأب لم ينفق على الأطفال، ولم يراعيهم، وأن الإيجارات متأخرة 5 أشهر، وصاحبة المنزل قامت بطردهم الساعة الواحدة ونصف صباحًا.



واستكملت: "حاطتني على الرفض على تليفونه علشان مقدرش أوصله، وكلمته من تليفون تاني قالي أجيبلك منين مش مسئوليتي اديهم لحد أو حطيهم في ملجأ"، متابعة: "أخدت الطفلين ووديتهم لحماتي ولعمهم، ولكن حماتي رفضت تدخلني وخدوا الولدين، فجأة لقيت الدنيا كلها بتكلمني بتقولي ولادك على السلم".

