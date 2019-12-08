القناطر الخيرية توافق على مقترح فصل مخلفات القمامة من المنبع بنسبة 98.5% 

أعلن اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مجلس مركز ومدينة القناطر الخيرية، نتيجة استطلاع رأي أهالي المركز والمدينة بشأن تطوير منظومة النظافة وفصل المخلفات من المنبع، والذي أطلقه مجلس المدينة الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر على البوابة الإلكترونية للوحدة المحلية، حيث أسفر استطلاع الرأي على الموافقة بمقترح مجلس المدينة بشأن فصل المخلفات من المنبع بنسبة 98.5% بمشاركة 200 فرد من مدينة القناطر وقرى المركز.





يذكر أن مقترح مجلس مدينة القناطر الخيرية،بشأن تطوير منظومة النظافة يتضمن فصل المواطن المخلفات من المنزل إلى "صلبة" و"عضوية"، حيث تشتمل الصلبة على (كانز ومواد البلاستيك وأي مواد معدنية ومخلفات الورق والخشب والكرتون)، أما العضوية فتحتوي على بقايا الأطعمة وخلافه، ويجرى بيع المخلفات الصلبة لأكشاك مخصصة لجمع المخلفات تحت إدارة متعهدين نظافة ويعمل بالأكشاك شباب يجرى تنظيمهم على فترات للعمل، على أن تتوزع الأكشاك على المدينة والعشوائيات والقرى بكل منطقة كشك أما عن المخلفات العضوية يجرى إلقائها في صناديق القمامة التي يرفعها المجلس برفعها.





وأكد رئيس المدينة في تصريحات صحفية، ان ذلك ينعكس بدوره على البيئة ويؤدي للحفاظ عليها من التلوث ويضفي الطابع الحضاري ويحد من البطالة من خلال إتاحة فرص عمل للشباب ويوفر في طاقات عمال النظافة وتوجيه طاقتهم نحو تجريد الاتربة من الطرق وتجميل الشوراع والميادين واضفاء المظهر الحضاري اللائق للمركز والمدينة.





