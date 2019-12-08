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الرئاسة اللبنانية تعلن تأجيل الاستشارات النيابية لمدة أسبوع

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الأحد، إرجاء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء حتى 16 ديسمبر الجاري.

وقالت الرئاسة في بيان: "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية إجراء المزيد من المشاورات قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غدا إلى الإثنين 16 ديسمبر كانون الأول الجاري".

 وكان الخطيب أعلن في وقت سابق الأحد، الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية عن الخطيب قوله "علمت من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن نتيجة اللقاءات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبعد لقائه الحريري عاد الخطيب وقال: "أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشِّحت إليه".

وفي 3 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري، أنه يدعم تولي سمير الخطيب رئاسة الوزراء.

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ميشال عون لبنان سمير خطيب تأجيل الاستشارات النيابية أسبوع

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