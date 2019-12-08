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"الجسر العربي": هناك أفواج سياحية تأتي من دول عديدة للسياحة في شرم الشيخ

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:31 م
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الجسر العربي
الجسر العربي
داليا الحسين
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قال اللواء جمال إبراهيم، مدير شركة الجسر العربي للملاحة إن هناك أفواج سياحية تأتي من دول عديدة للسياحة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الخط الملاحي الجديد يربط بين الغردقة وشرم الشيخ ويقدم خدمة سياحية راقية للسياح.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن التخفيضات مستمرة على الخط الملاحي الجديد حتى 31 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هناك 6 رحلات أسبوعية للخط الملاحي "الغردقة- شرم الشيخ".

هذا وقد بدأ أمس السبت تشغيل الخط الملاحي السياحي المنتظم شرم الشيخ الغردقة، حيث شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات تدشين الخط.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تشغيل الخط الملاحى الجديد بين الغردقة وشرم الشيخ لخدمة حركة السياحة، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات والتنسيقات مع الجهات المعنية والشركات السياحية، وذلك بعد أكثر من 12 شهرًا من التأجيل.
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الكلمات المفتاحية

عبارة الغردقة شرم الشيخ شرم الشيخ الجسر العربي

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