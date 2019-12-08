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عمرو أديب عن مشاكل الشهر العقاري: "حولوه لقطاع خاص"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:29 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين يعانون من الشهر العقاري منذ سنوات بدون سبب واضح، معلقا: "الناس بتبات في الشهر العقاري، وتقضي يومها فيه عشان تخلص شغلها، والناس مستعدة تدفع دم قلبها عشان تخلص".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشكلة الشهر العقاري موجودة منذ 100 عام، ولم تحل، متسائلا: "لماذا لا تحل مشكلة الشهر العقاري؟"، مضيفا: "ما تعملوا الشهر العقاري شركة خاصة.. وفيها إيه".

وأضاف "أديب"، أن حل مشكلة الشهر العقاري لن تكون بضمه لوزارة التخطيط، متوقعا أن بتحويل الشهر العقاري إلى قطاع الخاص ستتحسن مستوى الخدمات، متابعا: "أكيد وزير العدل هيكون سعيد جدا لو أخدوا منه الشهر العقاري".
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الكلمات المفتاحية

مشاكل الشهر العقاري الخدمات التخطيط الإعلامي عمرو أديب

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