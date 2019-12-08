Advertisements
Advertisements
Advertisements

دراسة: الأجسام المشبوهة مجهولة المصدر تنطوي على خطر في معظم الحالات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:06 م
Advertisements
أمن المعلومات
أمن المعلومات
أحمد الشيخ
Advertisements
أظهر تحليل أجراه الباحثين في شركة كاسبرسكاي حول احصاء البيانات مجهولة المصدر المجمّعة من طلبات واردة إلى بوابة كاسبرسكي لمعلومات التهديدات "Kaspersky Threat Intelligence Portal"، وهي خدمة ويب تتيح الوصول إلى أحجام هائلة من المعلومات الأمنية العالمية التي يجري تحديثها لحظة بلحظة تقريبًا. 

وأظهر التحليل أن طلب الباحثين الأمنيين تفاصيل إضافية عن جسم إلكتروني مشبوه ما، يكشف عن كونه جسمًا خبيثًا في 72%  من الحالات، وأن بوسعهفي هذه الحالات تعريض أمن الشركات للخطر إذا لم يتم التحقيق فيه والاستجابة لوجوده.

وفي المتوسط، لا يجري التحقيق في 44% من التنبيهات الأمنية التي تواجهها الشركات. وربما يكمن السبب في الحجم الهائل لتلك التنبيهات الواردة التي تسعى الفرق الأمنية جاهدة للتعامل معها بشكل كامل. ولذلك، يتعيّن على المحللين أن ينتبهوا بعناية للتنبيهات التي عليهم التحقيق فيها، والتفريق بينها وبين تلك التي لا تستحق اهتمامهم. لذلك سيكون من المفيد أن يكون لديهم إطار يساعدهم في اتخاذ القرار بهذا الشأن.

وأظهرت الإحصاءات، سواء مجهولة الهوية أو المجمعة من بوابة"Kaspersky Threat Intelligence Portal" أنه يثبت في معظم الحالات أن الدعوة الأولية للتحقق في تنبيه ما تكون مبرّرة في الغالب،فسبعة من كل عشرة طلبات للتحليل جرى تقديمها عبر الخدمة كشفت عن كون الجسم المشبوه خبيثًا. وترتفع هذه النسبة في الأجسام المشبوهة ذات الصلة بالويب؛فتصل إلى 86% في أسماء النطاق، و75% في عناوين بروتوكول الإنترنت، و73% في عناوين مواقع الويب، في حين تقلّ النسبة قليلاً في الملفات التي يتبيّن بعد التحقيق فيها أن 61%منها فقط تنطوي على خطر. 

وتشير النتائج الإحصائية هذه إلى صعوبة تمييز الباحثين بين الملفات السليمة وتلك الخبيثة دون استشارة مصدر مناسب من مصادر المعلومات المتعلقة بالتهديدات.

ويهتم الباحثون عمومًا بمعرفة المصادر التي تتواصل معها النقاط الطرفية في شبكاتهم، إذ تندرج 41% من إجمالي الطلبات تحت هذه الفئة. ويمكن لفرق الأمن،من خلال المعلومات المتعلقة بسمعة عناوين بروتوكول الإنترنت والمواقع والملفات المرتبطة بها على الإنترنت، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لها رفض الوصول إلى هذا المصدر أو حظر أي اتصال به. وعلاوة على ذلك كان ثلث الطلبات (31%) يتعلّق بفئة تجزئة الملفات،بمعنى اهتمام المحللين في تحقيقاتهمبأية معلومات إضافية حول الملف (مثل التوزيع الجغرافي والشهرة وعلاقاتهبأية أجسام أخرى).

وقال أنتولي سيموننكو مدير المجموعة لإدارة منتجات حلول التقنية لدى كاسبرسكي، إن الإحصاءات تُظهر أن اشتباه محللي الأمن في الشركات في جسم ما وفق تنبيه أمني "غالبًا ما يكون في محلّه" وأن الجسم المشتبه "غالبًا ما يتبيّن أنه يمثل خطرًا على الأمن وقد يحتاج إلى مزيد من التحقيق"، وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بالتحقق من الفرضيات،فالمحللون بحاجة إلىرؤية صورة التهديد الشاملة بسرعة،ليصبحوا قادرين على تسريع الاستجابة للحوادث وتعزيز قدرات التحليل الجنائي، وهو تمامًا ما يتيحه الوصول إلى معلومات التهديدات، الأمر الذي يوفّر كثيرًا من الوقت والجهد لفرق الأمن التي عادة ما تعاني نقصًا في الموظفين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركة كاسبرسكاي امن المعلومات البيانات مجهولة المصدر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ ساعتين و 34 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

5 أسباب تدفعك لإستخدام منتجات "Kaspersky Lab" الأمنية

"كاسبرسكي" تطور أداة لفكّ التشفير لمحاربة "طلب الفدية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status