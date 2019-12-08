رئاسة الجمهورية ترفض منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب

أفادت بعض المعلومات، بأن رئاسة الجمهورية قد تكون رفضت طلبا وجهته رئاسة مجلس نواب الشعب مؤخرا، ضمن مراسلة رسمية لإعطاء الإذن لوزارة الخارجية لاستخراج جوازات سفر ديبلوماسية، لنواب مجلس الشعب مثلما جرى العمل به في السابق.





وبحسب ما نقله موقع موزاييك الذي نقل هذه المعلومات، فقد إرتكز ردّ رئاسة الجمهورية على ما نصّ عليه القانون عدد 40 المؤرخ في سنة 1975، المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وأمر سابق غير منشور، وكذلك حسب ما نصّت عليه الإتفاقيات الدولية في هذا المجال.





ولم ينص هذا القانون على منح نواب البرلمان جوازات سفر دبلوماسية (أزرق اللون) من قبل وزارة الخارجية، لكنه نص على إمكانية منح جوازات سفر خاصة ( أحمر اللون) من قبل وزير الداخلية، على أن يتم وجوبا إرجاعه إلى وزارة الداخلية بعد انتهاء مهمة السفر بالخارج.





ويبدو أن رئاسة الجمهورية قد تستثني رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، بتمكينهم من جوازات سفر دبلوماسية نظرا للمهام التي يقومون بها في الخارج في إطار الدبلوماسية البرلمانية.