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بـ"التروبيكال" محمد غريب يكشف للفجر الفني عن كواليس تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:51 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد_ لمياء علي
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أعرب الملحن محمد غريب، عن سعادته الشديدة  بالتعاون مع الفنان رامي جمال، في ألبومه القادم، وذلك من خلال تلحين  أغنية  بعنوان "خليكي".

وأكد غريب في  تصريح خاص "للفجر الفني"، أن الأغنية تنتمي إلى نوع من المزيكا يسمى "التروبيكال"، وتحمل الطابع الرومانسي، والأغنية من كلمات أحمد تبارك، ألحان محمد غريب.

وأضاف أن التعاون حدث من خلال إرسال محمد غريب اللحن إلى رامي عن طريق تطبيق  الواتساب، وقام الأخير بالاستماع إلى اللحن، وأعجب به، وعلى الفور تواصل معه.

وأما عن توقعاته لنجاح الأغنية بعد طرحها، قال غريب إنه متوقع لها أن تأخذ حقها في الاستماع واهتمام الجمهور.

وتابع غريب أنه بعد الانتهاء من تسجيل الأغنية، أصبح من الأصدقاء المقربين لرامي وأشقائه، مُشيرًا إلى أنه شخصًا يتمتع بقدر عالي من الاحترام والرقي في التعامل، واصفًا إياه:"حب الناس ليه مش من فراغ".

وكشف أنه يحضر لمفاجأة جديدة لجمهوره وهو تلحينه لأغنية جديدة للفنانة بشرى، ولكنه يتكتم عن تفاصيلها،  والأغنية من كلمات الشاعر أحمد يوسف، توزيع أحمد عاطف.

واستطرد غريب بأنه  تعامل مع بشري عن طريق أغنية قام بإرسالها إلى الموزع أحمد عاطف، التي  لم تكن لبشري في البداية، لكن عقب سماعها  أعجبت بها، وأصرت على تقديمها بصوتها.
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الكلمات المفتاحية

رامي جمال التروبيكال ألبومه القادم

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