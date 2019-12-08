نانسي عجرم تروج لحفلها بموسم الرياض على "تويتر"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، بوستر ترويجي لحفلها بموسم الرياض بمسرح ابو بكر سالم يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، مع الفنان وائل جسار، والفنان وائل كفوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".







وكتبت "عجرم" على هذا البوستر قائلة: ‏من جديد منلتقى بموسم الرياض، بحبكن. ‎#المملكة_العربية_السعودية



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: هتنوري الدنيا كلها والرياض هتنور بيكي يا ملكة الصوت العذب.





وفي سياق آخر نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لعلم بلدهل لبنان.، من خلال حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "إني اخترتك يا وطني"، كما نشرت الفنانة نانسي صورة جديدة من التحركات الشعبية اللبنانية، وعلقت عليها: "فخورة إني لبنانية، قوتنا بوحدتنا".









يذكر أن نانسي عجرم قدمت العديد من الألبومات الخاصة الناجحة، أبرزها "محتجالك"، و"أه ونص"، و"يا طبطب وادلع"، و"بتفكر في ايه"، و"شخبط شخابيط"، و"سوبر نانسي"، وقدمت نانسي العديد من الاغاني الفردية الناجة، أبرزها "أهلي وزمالك"، "وأنا مصري"، و"الدنيا حلوة"، و"افتح قلبك تفرح"، و"مصر المحروسة"، و"سلمولي عليه"، و"على البركة".

وانضمت الفنانة نانسي عجرم للجنة تحكيم برنامج "عرب أيدول" بموسم 2012، وبموسمه 2013، انضمت أيضًا للجنة تحكيم برنامج المواهب " ذا فويس" بموسم 2016.