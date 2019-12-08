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شاهد.. الفنانة نجلاء بدر برفقة أصدقائها أثناء تكريمها بمهرجان "نجم العرب"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:50 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ، مجموعة صور على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، برفقة الفنانة القديرة صابرين، غادة عادل ، احمد السقا، طارق لطفى لتكريمهم كأفضل ممثل فى مهرجان نجم العرب لعام 2019، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

علقت الفنانة نجلاء بدر:" حفل تكريم نجم العرب لعام 2019مع اجمل واحلى الناس والذكريات " ونالت كثيراً من الاعجابات والتعليقات .

مسلسل "شبر ميه" 

شاركت الفنانة نجلاء بدر فى بطولة مسلسل"شبر ميه" وشاركت فيه عدد من نجوم الفن منهم،احمد صلاح السعدنى، مراد مكرم ، ندى موسي،محمد على رزق، إخراج طارق رفعت، تأليف شريف بدر الدين وتدور أحداث المسلسل "شبر ميه"يحمل مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، حيث يقضى الأب فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، بينما يحاول من الجانب الاخر رعاية ابنه زياد.
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الكلمات المفتاحية

نجم العرب نجلاء بدر

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