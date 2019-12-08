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"أنا الملكة".. بفستان عروسة أبيض هنادي مهنا على "إنستجرام "

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:36 م
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هنادي مهنا
هنادي مهنا
سيدة صادق
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قامت الفنانة هنادي مهنا، بنشر مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام

وارتدت فستان يشبة فستان العروسة، لونة اوف وايت مصنوع من الدانتيل، يظهر من الأمام كأنة فستان "سك" يظهر قوامها الممشوق، ومن الخلف كأنة فستان منفوش مصنوع من قماش يشبة الريش" وظهرت كأنها ملكه يوم زفافها اعتمدت على تسريحه شعر تشبه تسريحة الملكات وقامت بوضع تاج على رأسها وبعض الإكسسوارات البسيطة لتظهر حقاً وكأنها الملكة، وظهرت" مهني"مبسمة في انطلاقة وانشراح وكأنها ليله زفافها حقاً.

قامت بالتعليق على الصور قائلة " أنا الملكة "

أثارت الصور تعجب وفضول وإعجاب الجمهور وقامو بالتعليق كالتالي " أجمل فنانة شفتها، فستان عروسة يا ترى في إيه، أحلى بنت في مصر، ضحكتك بتجنن"

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى فازت بجائزة أفضل ممثلة شابة لعام2019، وذلك لدورها في مسلسل "زلزال"، وذلك عن طريق استفتاء الجمهور.
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