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افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أفتتح هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافه والفنون - جاليري ضي - معرض الفنان محمود أبو العزم وأسرته الفنية ومعرض الفنان محمد حجازي والفنان عصام طه وتم تدشين ورشه البورتريه والتي تضم أكثر من 60 فنانا من مصر والسعوديه بالتعاون مع الزاهديه تحت رعايه القوميسير محمد الناصر
شهد المعرض إقبالا جماهيرا كثيفا.

بحضور لفيف من الفنانين والنقاد من بينهم مصطفى الفقي، وطارق الكومي وصلاح المليجي وحمدي أبو المعاطي وصفيه القباني وسامي البلشي وأحمد نبيل ومحمد ثابت ومحمد إسحق وطاهر عبدالعظيم وشمس القرنفلي وطلعت عبدالعزيز وأحمد عبدالجواد ووجدي عثمان وأحمد الجنايني وسهير عثمان واحمد زيدان وجمال هلال ورمضان عبدالمعتمد.

و يستمر المعرض لمده ثلاثه أسابيع وقال هشام قنديل إن المعرض يعتبر امتدادا رائعا لمعارض جاليري ضي المتميزه.
افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"
افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"
افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"
افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"
افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"
افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية وتدشين ورشة البورتريه بجاليري "ضي"
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