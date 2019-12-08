عميد كلية بالأزهر عن منع ارتداء البناطيل المقطعة داخل الجامعة: "احنا بنحارب المياعة"

علق الدكتور سيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، على منع إرتداء البناطيل المقطعة في جامعة الأزهر، قائلًا: "هذه الظاهرة ليست في جامعة الأزهر فقط، ولكنها في كل جامعات مصر".



وتابع عميد كلية اللغة الغعربية بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل االإبراشي، ببرنامج " كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أنه أخذ هذا القرار منذ 3 سنوات فقط في كلية اللغة العربية، لافتَا إلى أن الأمر لم يقتصر على ارتداء بعض الطلاب البناطيل المقطعة، ولكنه وصل إلى ارتداء السلال والأساور، وهذا خروج عن الفطرة التي نشأنا عليها جميعًا سواء داخل الأزهر أو خارجه.



ولفت إلى أن تأثر طالب العلم ببعض الثقافات الوافدة، دليل على ضعف عقلية الطالب، وهذا الأمر منهي عنه، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب يقومون بقص جوانب شعرهم، ويتركون وسط رأسهم دون حلقه، وهذا أمر منهي عنه في الإسلام، معقبًا: "احنا بنحارب المياعة والتشبه بالنساء، وهذا لا يعني أننا انشغلنا بهذا الأمور عن العلم".

