Advertisements
Advertisements
Advertisements

عميد كلية بالأزهر عن منع ارتداء البناطيل المقطعة داخل الجامعة: "احنا بنحارب المياعة"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:52 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
علق الدكتور سيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، على منع إرتداء البناطيل المقطعة في جامعة الأزهر، قائلًا: "هذه الظاهرة ليست في جامعة الأزهر فقط، ولكنها في كل جامعات مصر".

وتابع عميد كلية اللغة الغعربية بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل االإبراشي، ببرنامج " كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أنه أخذ هذا القرار منذ 3 سنوات فقط في كلية اللغة العربية، لافتَا إلى أن الأمر لم يقتصر على ارتداء بعض الطلاب البناطيل المقطعة، ولكنه وصل إلى ارتداء السلال والأساور، وهذا خروج عن الفطرة التي نشأنا عليها جميعًا سواء داخل الأزهر أو خارجه.

ولفت إلى أن تأثر طالب العلم ببعض الثقافات الوافدة، دليل على ضعف عقلية الطالب، وهذا الأمر منهي عنه، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب يقومون بقص جوانب شعرهم، ويتركون وسط رأسهم دون حلقه، وهذا أمر منهي عنه في الإسلام، معقبًا: "احنا بنحارب المياعة والتشبه بالنساء، وهذا لا يعني أننا انشغلنا بهذا الأمور عن العلم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كلية عميد ازهر اخبار

أخبار تهمك

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

استقبال حافل لوفد الأزهر من طلاب الجامعة السنية ببنجلاديش

أول رد من مدير مدرسة طلعت حرب الثانوية بالمحلة الكبرى على "قص شعر" الطلاب (صور)

آمنة نصير: تطالب بمنع "البناطيل المقطعة" من دخول الجامعات

'برلمانية': الجامعة مثل الأوبرا يشترط حضورها بزي مناسب.. وليس 'بتقطيع البنطلونات'

موضة "الاشمئزاز" تغزو الجامعات.. البرلمان ينتفض ويطالب بمنع دخول "البناطيل المقطعة" الحرم الجامعي

القصة الكاملة لـ"حضن جامعة المنصورة".. وتفاصيل التحقيقات مع بطلي الفيديو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status