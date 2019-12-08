Advertisements
Advertisements
Advertisements

دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال أفضل منتج في الوطن العربي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام يونس
Advertisements

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة مع المنتج هشام جمال وهما يمسكان بجائزة أفضل ممثلة ومنتج في الوطن العربي، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


وظهرت "دنيا" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، واستخدمت "ميك أب" هادئ يزيدها جمالاً، وكان هشام جمال يرتدي "تي شيرت" باللون الأسود و"جاكت" باللون الأبيض.


وعلقت "دنيا" على الصورة قائلة: " ألف مبروك يا هشام جايزة أفضل منتج في الوطن العربي ٢٠١٩ ربنا يوفقك دايما لإنك ما شاء الله موهوب و مجتهد جدا و انا مبسوطة الحمد لله علي أعمالنا مع بعض اللي ربنا كرمنا و نجحنا فيها، يا رب دايما في نجاح ".


جدير بالذكر أن "دنيا" شاركت مؤخراً في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، من بطولة دنيا سمير غانم، وسمير غانم، شيماء سيف ، ومحمد أوتاكا، وعمرو وهبة، ومحمد سلام، ودلال عبد العزيز، ورامز جلال، وإسماعيل فرغلي، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.


كما شاركت دنا سمير غانم في "لف ودوران"، بطولة أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وميمي جمال، وصابرين، وجميلة عوض، وأنعام سالوسة، وتأليف: منة فوزي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج حاتم سعيد، ووليد صبري.


وشاركت الفنانة "دنيا" في العديد من الأعمال الفنية منها، "شد إجزاء"، "365 يوم سعادة"، "طير انت"، "عزبة آدم"، "إكس لارج"، "لا تراجع ولا استسلام"، "الفرح"، "شارع 18"، "كبارية"، "يا أنا يا خالتي"، "الكبير أوي بأجزائه 1و2 و3 و4"، "لهفة"، "في ال لا لا لاند"، "أحلام بنات"، "من أطلق الرصاص علي هند علام"، "الرقص مع الزهور"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود".

دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال أفضل منتج في الوطن العربي
دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال أفضل منتج في الوطن العربي
دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال أفضل منتج في الوطن العربي
دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال أفضل منتج في الوطن العربي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 4 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها

دنيا سمير غانم تخوض دراما رمضان 2019 بمسلسل يحمل نفس اسمها

دنيا سمير غانم تدخل تحدي الـ10 بهذه الصورة

مشاجرة بين تامر هجرس ودنيا سمير غانم فى "بدل الحدوتة 3"

دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفل مريض بالسرطان (صور)

بـ"الأبيض".. دنيا سمير غانم أفضل ممثلة دراما في الوطن العربي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status