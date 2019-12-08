دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال أفضل منتج في الوطن العربي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة مع المنتج هشام جمال وهما يمسكان بجائزة أفضل ممثلة ومنتج في الوطن العربي، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهرت "دنيا" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، واستخدمت "ميك أب" هادئ يزيدها جمالاً، وكان هشام جمال يرتدي "تي شيرت" باللون الأسود و"جاكت" باللون الأبيض.





وعلقت "دنيا" على الصورة قائلة: " ألف مبروك يا هشام جايزة أفضل منتج في الوطن العربي ٢٠١٩ ربنا يوفقك دايما لإنك ما شاء الله موهوب و مجتهد جدا و انا مبسوطة الحمد لله علي أعمالنا مع بعض اللي ربنا كرمنا و نجحنا فيها، يا رب دايما في نجاح ".





جدير بالذكر أن "دنيا" شاركت مؤخراً في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، من بطولة دنيا سمير غانم، وسمير غانم، شيماء سيف ، ومحمد أوتاكا، وعمرو وهبة، ومحمد سلام، ودلال عبد العزيز، ورامز جلال، وإسماعيل فرغلي، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.





كما شاركت دنا سمير غانم في "لف ودوران"، بطولة أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وميمي جمال، وصابرين، وجميلة عوض، وأنعام سالوسة، وتأليف: منة فوزي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج حاتم سعيد، ووليد صبري.





وشاركت الفنانة "دنيا" في العديد من الأعمال الفنية منها، "شد إجزاء"، "365 يوم سعادة"، "طير انت"، "عزبة آدم"، "إكس لارج"، "لا تراجع ولا استسلام"، "الفرح"، "شارع 18"، "كبارية"، "يا أنا يا خالتي"، "الكبير أوي بأجزائه 1و2 و3 و4"، "لهفة"، "في ال لا لا لاند"، "أحلام بنات"، "من أطلق الرصاص علي هند علام"، "الرقص مع الزهور"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود".