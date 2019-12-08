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رئيس هيئة قصور الثقافة: النقاب ليس سبب إقالة منى القماح وتعيينها كان لتسيير أعمال بصفة مؤقتة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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أحمد عواض
أحمد عواض
داليا الحسين
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قال أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة إن النقاب ليس سبب إقالة منى القماح وتعيينها كان لتسيير أعمال بصفة مؤقتة، موضحًا أن الموظفة منى محمد القماح من العاملين بالدرجة الثالثة وتعيينها كان لتسيير أعمال بصفة مؤقتة.

وأضاف "عواض"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تلقى شكاوى بشأن تجاوز في اختبار مدير قصر ثقافة كفر الدوار، لافتًا إلى أن من قرر تكليف منى القماح بتسيير الأعمال في قصر ثقافة كفر الدور هو الذي قرر إقالتها من المنصب.
وتابع: لم تكن هناك أي مسابقة في اختيار القماح في قصر ثقافة كفر الدوار"، مؤكدا أن النقاب ليس سبب إقالة منى القماح من قصر ثقافة كفر الدوار.

وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حال أصبح منصب مدير قصر الثقافة شاغرًا، يقوم بتسيير الأعمال من يليه مباشرة في الدرجة الوظيفية، لحين تشكيل لجنة برئاسته واختيار مدير جديد، متابعًا: "منى القماح على الدرجة الثالثة، بينما يوجد في القصر من هو على الدرجة الثانية، وقرار توليها تسيير الأعمال كان مخالفًا للقانون، وجارٍ التحقيق في كيفية توليها المنصب".
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الكلمات المفتاحية

نقاب منى القماح مصر ثقافة ازمة اخبار أحمد عواض

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