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الحمام يواجهه أبو قير تحت شعار لابديل عن الفوز

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يواجهة فريق نادي الحمام في الثانية والنصف من عصر الإثنين، فريق أبو قير في إطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

يدخل الحمام المباراة بقيادة فنية جديدة حيث تعاقد مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان مع مجدي طلبة المدير الفني السابق لإندية النجوم، والفيوم، والألومنيوم، وتليفونات بني سويف كمديرا فنيا جديدا للفريق الأول بالممتاز ب عقب إعتذار أحمد فكري الصغير عن إستكمال مهام عملة مع الفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق المطروحي مكون من : جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات ويسعي الفريق المطروحي للفوز في المباراة لتحسين موقعة بالجدول بالرغم من مواجهة فريق كبير أبو صعد لدور ال16 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز علي الإنتاج الحربي في دور ال32 .

ويحتل نادي الحمام المركز العاشر بالمجموعة برصيد 4 نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي بملعبة أمام المنصورة سلبيا ونال هزيمة في ثاني المباريات من غزل المحلة بإستاد غزل المحلة بهدف نظيف وفاز في الجولة الثالثة أمام دكرنس بهدف نظيف وخسر أمام فاركو 2/4 في الجولة الرابعة ومن دمنهور 1/3 في الجولة الخامسة وخسر من الرجاء في أخر مبارياتة 3/4.

أحرز لاعبوه في الـ 6 مباريات 7 أهداف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، ومني مرماة ب12هدف

وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمد فتحي، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- فاركو 15 نقطة
2- غزل المحلة 14 نقطة
3- دمنهور 14نقطة
4-الرجاء 12نقطة
5- دكرنس 11نقطة
6- أبو قير 9نقاط
7- بلدية المحلة 9 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الأوليمبي 7 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية نقطتان
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