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موعد مباراة الأهلي المقبلة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة هامة مقبلة أمام نظيره وادي دجلة في إطار مباريات الجولة السابعة من مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام وذلك في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي أمام وادي دجلة على قناتي أون سبورت وتايم سبورتس، يوم الأربعاء المقبل.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري المصري، حيث فاز على كلًا من سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان والجونة، حيث يتطلع الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته المتتالية في البطولة المحلية.

ويخوض الأحمر لقاء وادي دجلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وحصد ٣ نقاط هامة في مشواره نحو التتويج باللقب الغائب عن دولاب النادي الأحمر منذ ٢٠١٣.

ويعتمد الفريق الأحمر في لقاء وادي دجلة على مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز وفي مقدمتهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي، فيما يفتقذ لجهود علي معلول ومحمود متولي وحمدي فتحي بيبب الإصابة.

أما فريق وادي دجلة فيتطلع لتحقيق الفوز الأول في الدوري الممتاز، حيث حصد ٣ نقاط فقط في البطولة خلال ٦ مباريات خاضها هذا الموسم.

ويأمل رجال المدرب اليوناني تاكيس جونياس في تحقيق نتيجة إيجابية، وتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم.
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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا الاهلي ضد الهلال الاهلي

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