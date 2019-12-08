Advertisements
Advertisements
Advertisements

مظاهرة حب لبدرية طلبة من مايا دياب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء فوزى
Advertisements
شاركت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة فيديو خفيف الظل بصحبة الفنانين مايا دياب وحمدي بدر وحمدي المرغني واس اس، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وسمع الجمهور صوت" بدرية" في الفيديو تسأل مايا دياب "بتحبي بدرية أد ايه؟" لتجيب"مايا" انها تحب بدرية بشدة لأن بدرية خفيفة الدم وطيبة ومحبة، ويدخل باقي الفنانين فى الفيديو ليؤكدوا محبتهم لبدرية على المستوى الإنساني لصفاتها الحميدة وخفة دمها.
وكتبت" بدرية" أسفل الفيديو "بحبكم" وذكرت أسماء الفنانين في الفيديو بمنشن لهم، وجاءت تعليقات الجمهور تؤكد حبهم لبدرية إعجابهم بخفة ظلها.

الجدير بالذكر أن بعض التعليقات جاءت معلقة على شكل" مايا" وأنه مختلف عن الشكل المعهود لها، حيث أن مايا ظهرت من فترة ليست بطويلة فى صورة كانت مختلفة كثيرا عن شكلها حيث كان وجهها طويل، ولون بشرتها غريب وأرجع البعض ذلك الى عمليات التجميل، بينما أوضح آخرين أنها الصورة ظهرت بذلك الشكل لعيب في الإضاءة أو الكاميرا.

وعرف الجمهور بدرية طلبة من خلال إشتراكها في برنامج الكاميرا الخفية "حسين على الهوا" مع الفنان حسين الإمام حيث كانت تنهي مكالمة فى البرنامج على طريقة المراسلين،لتشتهر بأنها فنانة كوميدية وتقدم عدد من الأعمال الناجحة منها مشاركتها فى برنامج نفسة ومسلسل الكبير وسيت كوم راجل وست ستات ومسلسل ولي العهد،إضافة إلى أعمال أخرى غير كوميدية مثل مسلسل شقة فيصل في رمضان الماضي. 
مظاهرة حب لبدرية طلبة من مايا دياب
مظاهرة حب لبدرية طلبة من مايا دياب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بدرية طلبة

أخبار تهمك

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز

منذ 38 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعتين

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بدرية طلبة تكشف تفاصيل تعرضها لـ"التنمر"

مفاجأة صادمة.. بدرية طلبة تعلن إجرائها عملية تجميلة في "مؤخرتها"

"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)

"لوكاندة".. مايا دياب تروج لمسرحيتها مع حسن الرداد وهالة فاخر

برساله حب.. مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاي

بدرية طلبة على سرير المرض قبل مشاركتها في موسم الرياض (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status