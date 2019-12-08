مظاهرة حب لبدرية طلبة من مايا دياب



وسمع الجمهور صوت" بدرية" في الفيديو تسأل مايا دياب "بتحبي بدرية أد ايه؟" لتجيب"مايا" انها تحب بدرية بشدة لأن بدرية خفيفة الدم وطيبة ومحبة، ويدخل باقي الفنانين فى الفيديو ليؤكدوا محبتهم لبدرية على المستوى الإنساني لصفاتها الحميدة وخفة دمها.

وكتبت" بدرية" أسفل الفيديو "بحبكم" وذكرت أسماء الفنانين في الفيديو بمنشن لهم، وجاءت تعليقات الجمهور تؤكد حبهم لبدرية إعجابهم بخفة ظلها.



الجدير بالذكر أن بعض التعليقات جاءت معلقة على شكل" مايا" وأنه مختلف عن الشكل المعهود لها، حيث أن مايا ظهرت من فترة ليست بطويلة فى صورة كانت مختلفة كثيرا عن شكلها حيث كان وجهها طويل، ولون بشرتها غريب وأرجع البعض ذلك الى عمليات التجميل، بينما أوضح آخرين أنها الصورة ظهرت بذلك الشكل لعيب في الإضاءة أو الكاميرا.



وعرف الجمهور بدرية طلبة من خلال إشتراكها في برنامج الكاميرا الخفية "حسين على الهوا" مع الفنان حسين الإمام حيث كانت تنهي مكالمة فى البرنامج على طريقة المراسلين،لتشتهر بأنها فنانة كوميدية وتقدم عدد من الأعمال الناجحة منها مشاركتها فى برنامج نفسة ومسلسل الكبير وسيت كوم راجل وست ستات ومسلسل ولي العهد،إضافة إلى أعمال أخرى غير كوميدية مثل مسلسل شقة فيصل في رمضان الماضي.



شاركت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة فيديو خفيف الظل بصحبة الفنانين مايا دياب وحمدي بدر وحمدي المرغني واس اس، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".