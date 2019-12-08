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أخبار البورصة المصرية.. سهم "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند " يتصدر القائمة الخضراء اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:20 م
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الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية ،  اليوم الأحد ، حيث تصدر سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9% ، وبسعر 5.6 جنيه .


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد : 

الاسهم الأكثر ارتفاعاًسعر السهم بالجنيهنسبة الارتفاع
ا                             الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.69.9%
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا43.99.9%
      الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي9.55.8%
مطاحن مصر الوسطي 29.15.5%
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية                   5.24.7%

أخبار البورصة المصرية اليوم 

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأحد على تراجع جماعى ، لينهى الثلاثينى عند 13493 نقطة بنسبة هبوط 0.93% ، فيما انهى السبعينى على تراجع ب 0.51 عند 523.79 ،  و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة حتى لجلسة الاحد لتسجل 239 مليون جنيه بمخطط سيولة 44% للشراء ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 3.995 مليار جنيه مسجلا 691.196 مليار بنهاية التداولات، مع نضوب البائع و حذر المشترى مع تراجع عدد الشركات المقيدة و كذلك تراجع اعداد مستثمرى سوق المال لارتفاع تكلفة التداول و تضاؤل فرص المتاجرة و تحقيق هامش ربح يستحق مخاطرة الشراء .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة،  كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.
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