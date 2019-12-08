أخبار البورصة المصرية.. سهم "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند " يتصدر القائمة الخضراء اليوم

أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية ، اليوم الأحد ، حيث تصدر سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9% ، وبسعر 5.6 جنيه .







أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد :

الاسهم الأكثر ارتفاعاً سعر السهم بالجنيه نسبة الارتفاع ا الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.6 9.9% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 43.9 9.9% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 9.5 5.8% مطاحن مصر الوسطي 29.1 5.5% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.2 4.7%



أخبار البورصة المصرية اليوم





اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأحد على تراجع جماعى ، لينهى الثلاثينى عند 13493 نقطة بنسبة هبوط 0.93% ، فيما انهى السبعينى على تراجع ب 0.51 عند 523.79 ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة حتى لجلسة الاحد لتسجل 239 مليون جنيه بمخطط سيولة 44% للشراء ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 3.995 مليار جنيه مسجلا 691.196 مليار بنهاية التداولات، مع نضوب البائع و حذر المشترى مع تراجع عدد الشركات المقيدة و كذلك تراجع اعداد مستثمرى سوق المال لارتفاع تكلفة التداول و تضاؤل فرص المتاجرة و تحقيق هامش ربح يستحق مخاطرة الشراء .



