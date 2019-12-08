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أخبار البورصة المصرية.. سهم "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند " يتصدر القائمة الخضراء اليوم
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:20 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية ، اليوم الأحد ، حيث تصدر سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9% ، وبسعر 5.6 جنيه .
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد :
|الاسهم الأكثر ارتفاعاً
|سعر السهم بالجنيه
|نسبة الارتفاع
|ا الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|5.6
|9.9%
|قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
|43.9
|9.9%
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|9.5
|5.8%
|مطاحن مصر الوسطي
|29.1
|5.5%
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|5.2
|4.7%
أخبار البورصة المصرية اليوم
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأحد على تراجع جماعى ، لينهى الثلاثينى عند 13493 نقطة بنسبة هبوط 0.93% ، فيما انهى السبعينى على تراجع ب 0.51 عند 523.79 ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة حتى لجلسة الاحد لتسجل 239 مليون جنيه بمخطط سيولة 44% للشراء ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 3.995 مليار جنيه مسجلا 691.196 مليار بنهاية التداولات، مع نضوب البائع و حذر المشترى مع تراجع عدد الشركات المقيدة و كذلك تراجع اعداد مستثمرى سوق المال لارتفاع تكلفة التداول و تضاؤل فرص المتاجرة و تحقيق هامش ربح يستحق مخاطرة الشراء .
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.
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