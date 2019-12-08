"حماقي" يطرح غداً فيديو كليب لأغنية من ألبومه "كل يوم من ده"

يستعد القناص محمد حماقي، لطرح فيدو كليب "راسمك في خيالي" غداً، وشوق الجمهور من خلال نشر صورة من الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" .





علق حماقي على الصورة قائلاً:"استنوا ڤيديو كليپ "راسمك في خيالي" بكرة الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة حصرياً على قناتي الرسمية على يوتيوب ".



حصلت الصورة على ألآف الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"قلبي بيرقص من الفرحة" ، وعلق معجب آخر "ايه المفجأة القمر دي" ، وكتب آخر:"من دلوقتي،،وهتبقى تريند" .



حققت الأغنية نجاحاً كبيراً عبر قناة "اليوتيوب"، حيث نالت أكثر من 9 مليون نسبة مشاهدة، فالأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم.





وتقول كلمات الأغنية: "ياما حكيت للناس عليك وللأيام قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام، قالوا ملاك بتحلم بيه ومش انسان راهنت عليك واديني بقيت انا الكسبان، أنا راسمك في خيالي من قبل ما اكون وياك، وسنين وانا بستناك عايش على نار الشوق، قالوا عليا ليالي عايش في أمل كداب مسكين ماشي ورا سراب، ومسيره في يوم هيفوق" .