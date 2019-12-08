الإهمال يجتاح 4 قرى ريفية بالإسماعيلية

يعاني العديد من أهالي القرى بمحافظة الإسماعيلية من الإهمال سواء من القمامة أو مياه الصرف الصحي أو انقطاع مياه الشرب وعدم تجديد شبكة الكهرباء المتهالكة منذ عدة سنوات أو عدم رصف الطرق، وذلك برغم من تقديم الأهالي عدة شكاوى للمسئولين دون جدوى.



في البداية قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد ويبلغ عدد سكانها أكثر من 50 ألف نسمة ولها 38 تابعًا مستقبل تلك القرية الذي أصبح على وشك الانهيار، تعاني من سوء الإنارة ومياه الشرب وطفح مياه الصرف الصحي وعدم رصف الطرق، وأكد الأهالي أنهم تقدموا بعدة شكاوي الي جميع مسئولي محافظة الإسماعيلية دون جدوى.



قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير يعاني أيضًا الإهمال الشديد، والحالة العامة للقرية في تدهور مستمر سواء من ناحية حالة الطرق أو مياه الشرب أو أسلاك الكهرباء، أو انتشار تلال القمامة وسوء إنارة الشوارع الرئيسية وأكد أهالي القرية أن تهالك أسلك الكهرباء وعدم صلاحيتها، مما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة وسقوط الأسلاك بصورة يومية، وهو ما يعرض حياة الأهالي للخطر، فى ظل ظروف الطقس المتقلبة.



بينما تشهد قرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، إهمال في الأسلاك الكهربائية أصبحت لا تتحمل الضغط الكهربائي نتيجة تهالكها خاصة في ظل زيادة إعداد المشتركين مما يؤدي إلي وصول التيار الكهربائي بصورة ضعيفة تتسبب في احتراق الأجهزة، وقال أهالي القرية أن أسلاك الكهرباء تمر داخل الحقول وذلك يتطلب أسلاكا معزولة لحماية الزراعات من الحرائق في حالة حدوث أي شرار كهربي، أن العديد من أهالي القرية تقدموا بعدة شكاوي لمسئولي الكهرباء لكن دون جدوى.



وتعاني قرية المنايف سوء حالة مياه الشرب وعدم وصولها بالأيام للأهالي وضعف الخدمة الصحية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات يوميًا، وتهالك أعمدة الإنارة وسوء حالة الطرق والمواصلات، وكلها مأس تلخص معاناة اهالي قرية المنايف بالإسماعيلية الممتدة أطرافها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي حتى حدود مدينة أبوصوير شرقًا، وطبقًا لمركز المعلومات بمجلس ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، فإن قرية المنايف تعد من القري الأكبر في المساحة والسكان على مستوى المحافظة، وهي إحدى قرى مركز ومدينة أبوصوير.



وأكد أهالي تلك القرى بتقديم العديد من الشكاوي لمسئولي ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ولكن دون جدوي، مطالبين اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الجديد بزيارة عاجلة للوقوف بنفسه على أرض الواقع على تلك المشكلات والإهمال المتعمد.

