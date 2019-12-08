برلماني: منح الحكومة مهلة 15 يومًا لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري

قال عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل اليوم إلى مجلس النواب بسبب سوء الخدمات المقدمة من الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية، واصفا الشهر العقاري بمنطقة السيوف بالإسكندرية بأنه "مهزلة".



وأضاف "محمد"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تضامن مع البيان العاجل ومنح الحكومة مهلة 15 يوما لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري.



وأشار إلى أنه لابد لرئيس مجلس النواب أن قرار بتحميل الحكومة المسئولية عن معاناة المواطنين فى الشهر العقاري، وإلزامها بإيجاد أماكن تليق بالشعب المصرى فى الشهر العقارى.



ونوه عضو مجلس النواب إلى أن معاناة المواطنين أمام الشهر العقاري تجعلهم يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم، وتسديد الرسوم المستحقة للدولة، ويحرم الدولة من مصدر دخل مهم، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرب بيد من حديد على الفاسدين، وبعد 30يونيو لن يقبل أحد بأن تكون كل المؤسسات جيدة، إلا مصلحة الشهر العقاري.

