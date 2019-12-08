Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: منح الحكومة مهلة 15 يومًا لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:33 م
Advertisements
النائب - عبدالفتاح محمد
النائب - عبدالفتاح محمد
داليا الحسين
Advertisements
قال عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل اليوم إلى مجلس النواب بسبب سوء الخدمات المقدمة من الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية، واصفا الشهر العقاري بمنطقة السيوف بالإسكندرية بأنه "مهزلة".

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تضامن مع البيان العاجل ومنح الحكومة مهلة 15 يوما لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري.

وأشار إلى أنه لابد لرئيس مجلس النواب أن قرار بتحميل الحكومة المسئولية عن معاناة المواطنين فى الشهر العقاري، وإلزامها بإيجاد أماكن تليق بالشعب المصرى فى الشهر العقارى.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن معاناة المواطنين أمام الشهر العقاري تجعلهم يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم، وتسديد الرسوم المستحقة للدولة، ويحرم الدولة من مصدر دخل مهم، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرب بيد من حديد على الفاسدين، وبعد 30يونيو لن يقبل أحد بأن تكون كل المؤسسات جيدة، إلا مصلحة الشهر العقاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر حكومة برلمان الشهر العقاري اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

موضوعات متعلقة

نائب يقدم مشروعا لتحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة: "عشان راحة المواطن"

رئيس مدينة يوسف الصديق بالفيوم يخصص مقر لمكتب توثيق الشهر العقاري

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتدريب موظفين في الحكومة لنقلهم للشهر العقاري

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري

ضيف النجار: تشريعات الشهر العقاري منذ الأربعينيات ولا تواكب العصر

رئيس "صناعة النواب" يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انهيار العقارات بالاسكندرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status