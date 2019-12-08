تكريم الفنان احمد السقا كأفضل ممثل بمهرجان نجم العرب 2019

فاجئ الفنان احمد السقا، بنشر صورة به أثناء تكريمه من مهرجان نجم العرب ،على حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره.



حيث أقيم بأحد الفنادق الكبيرة على كورنيش القاهرة لمهرجان نجم العرب 2019، وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن ، منهم الفنان احمد السقا، وكريم عفيفي، نجلاء بدر ، محمد ممدوح، راندا البحيري، عادى عادل ، درة، المطرب رامى صبرى، مصطفي حجاج، الملحن ، عزيز الشافعي، فريق واما ، وعدد كبير من الفنانين .



علق "السقا": " الليلة الماضية" وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .



فيلم "العنكبوت"

شارك فى بطولة احمد السقا،منى ذكى، ويسرا اللوزى، وظافر عابدين، وريم مصطفي ،واخراج احمد نادر، وتأليف محمد ناير .



ومن اهو أعمال الفنان احمد السقا السينمائية،فيلم "هروب اضطراري" وكان يجسد فيها شخصية"ادهم " وبطوله غادة عبد الرازق،وامير كرارة، ومسلسل"ولد الغلابه" من اهم أعماله الدراميه ويجسد فيه شخصيه "عيسي" والذى حقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطوله المسلسل الفنان محمد ممدوح، والفنانه مي عمر، وانجى المقدم .