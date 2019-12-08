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kora on line | مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر اليوم 08-12-2019 في الدوري الإيطالي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر
مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
يدخل فريق ميلان المباراة  في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولي  في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل  بولونيا المركز الثاني  عشر برصيد 16 نقطة .


 

مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
و في أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح ميلان في التغلب علي نظيره بولونيا  أنتهت المباراة بنتيجة 1-2 ، وأحرز الهدف الاول في المباراة لصالح ميلان اللاعب " خيسوس فيرنانديز سوسو " في الدقيقة 37 ، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب " فابيو بوريني " في الدقيقة 67 ، وأحرز الهدف لصالح بولونيا اللاعب " مانيا ديسترو " في الدقيقة 72 من عمر وزمن المباراة علي ملعب " سان سيرو (جوزيبي مياتزا) ، و ذلك في يوم 6 من شهر مايو في هذا العام الجاري ، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والثالثين في بطولةالدوري الإيطالي الدرجة الاولي في الموسم الماضي

 مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
لعب ميلان حتي الأن 14 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 5 لقاءات  له وتعادل في اثنين و خسر في سبعة  ليحتل المركز الحادي عشروصيفاً لنظيره تورينو الذي يحتل المركز العاشر متعادلين في النقاط بفارق الاهداف .

بينما لعب بولونيا 14 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في اربعه خسر في ست  لقاءت له ، ويأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة فقط .

 مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
يسعي كل من الفريقين في تحقيق الفوز لنفس السبب وهو الهروب من منطقة الهبوط والدخول في المنطقة الدافئة وتعويض النقاط التي فقدوها في الجولات السابقة وتحسين مراكزهم في ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز  .

 



 


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