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محمد سمير: القطاع العقاري يمثل 34% من إجمالي الناتج القومي للدولة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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محمد سمير
محمد سمير
أمنية فوزي
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قال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إنه قبل صدور مبادرة التمويل العقاري في عام 2014 كان حجم التمويل العقاري في مصر لا يتعدى 6 مليارات جنيه، أما الآن وصل حجم محفظة التمويل العقاري في القطاع المصرفي لمبادرة البنك المركزي لأكثر من 28 مليار جنيه.

وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن القطاع العقاري في مصر يمثل حوالي 34% من إجمالي الناتج القومي للدولة، موضحا أن المطورين العقاريين كانوا لا يستهدفون شرائح الإسكان المتوسط، لكنه مع المبادرات التي تقوم بطرحها الحكومة سيؤدي ذلك إلى تنشيط هذا القطاع مرة أخرى والعمل على طرح وحدات على مساحات 80 أو 90 مترا للفئة المتوسطة لتغطية احتياجاتها التي كانت تعاني من كثرة الطلب ولا يوجد أحد يقوم بتغطيتها.

وأشار الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن الحكومة أصدرت مبادرة التمويل العقاري تعبيرًا على اهتمامها للشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي سيتم التعامل معها في الفترة المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة التمويل العقاري قانون التمويل العقاري التمويل العقاري

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