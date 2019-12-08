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وزيرة البيئة تكشف حقيقة التخلص من المقالب العشوائية في 2020

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
هدى عبدالرازق
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نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ما تردد بشأن التخلص من المقالب العشوائية في المحافظات بحلول فبراير 2020، موضحة أنه تم البدء في تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمقالب العشوائية، وإنشاء المحطات الوسيطة، وإنشاء خلايا الدفن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن تنفيذ تلك الخطوات سيستغرق عامين أي حتى 2021، موضحة أنه لا يوجد بنية تحتية في مصر لمواجهة ملف القمامة، معقبة: "إحنا بنحط الأرض اللي هنبني عليها".

وأضافت أنهم يقومون حاليا بتنظيم آليات التعامل مع المخلفات، والاستفادة منها، حيث يمكن تحويلها لطاقة، منوهة بأنه يجب أن يكون هناك مشاركة مجتمعية، حيث عقدوا اتفاقيات مع وزارة التعليم لتعليم الأطفال في المدارس على الفرز، وكذلك يدربون شباب الجامعات على نفس الأمر.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة ملف القمامة المقالب العشوائية المحافظات

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