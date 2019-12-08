Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:22 م
Advertisements
أحمد السجيني
أحمد السجيني
داليا الحسين
Advertisements
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد من تحديث منظومة الشهر العقاري على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية بشكل خاص تعاني من مشكلات بشأن خدمات الشهر العقاري، وتسجيل الوحدات السكنية.

وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى إلى مواجهة المشكلات التراكمية

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "رئيس البرلمان أكد أنه آن الأوان للتصدي لملف تطوير الشهر العقاري، مضيفا: المواطن يستغرق اليوم بأكمله بالشهر العقاري بالإسكندرية كي يستخرج توكيل، وهو ما يؤدي إلى الخضوع إلى ابتزاز الأشخاص الجالسة على أرصفة الشهر العقاري لإنهاء الإجراءات مقابل أتعاب"

وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن الشهر العقاري في عدد من الدول تابع لوزارة التخطيط أو مجلس الوزراء، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب منح الحكومة مهلة 15 يوما، كونه يسعى دائما إلى أن تكون العلاقة تكاملة وليست صدامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاكل الشهر العقاري محافظة الاسكندرية

أخبار تهمك

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ حوالي 3 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ نصف ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"السجيني": البرلمان سيرد على برنامج الحكومة في 500 صفحة

"محلية البرلمان": هناك ضرورة لوضع معايير حقيقية للأحوزة العمرانية الجديدة

السجيني: ملف القمامة تتوارثه الأجيال.. ويحتاج إلى دعم مادي وتغيير هيكلي لمنظومة النظافة

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: المواطن سيشعر بتحسن في منظومة القمامة قريبًا

"محلية البرلمان": جلسات للحوار المجتمعي لمناقشة قضية الحيوانات الضالة

السجيني: المشادات بين النواب وبعضهم "أمر طبيعي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status