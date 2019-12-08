برلماني: تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد من تحديث منظومة الشهر العقاري على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية بشكل خاص تعاني من مشكلات بشأن خدمات الشهر العقاري، وتسجيل الوحدات السكنية.



وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى إلى مواجهة المشكلات التراكمية



وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "رئيس البرلمان أكد أنه آن الأوان للتصدي لملف تطوير الشهر العقاري، مضيفا: المواطن يستغرق اليوم بأكمله بالشهر العقاري بالإسكندرية كي يستخرج توكيل، وهو ما يؤدي إلى الخضوع إلى ابتزاز الأشخاص الجالسة على أرصفة الشهر العقاري لإنهاء الإجراءات مقابل أتعاب"



وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن الشهر العقاري في عدد من الدول تابع لوزارة التخطيط أو مجلس الوزراء، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب منح الحكومة مهلة 15 يوما، كونه يسعى دائما إلى أن تكون العلاقة تكاملة وليست صدامية.

