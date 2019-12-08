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"مصرفي" يكشف مزايا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:21 م
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محمد سمير
محمد سمير
أمنية فوزي
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قال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه هي المرحلة الثالثة من هذه المبادرة التي طرحتها الحكومة منذ عام 2014، وهدفها إعادة إحياء للنشاط التمويل العقاري مرة أخرى.

وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة حرصت خلال هذه المبادرة على أن تشمل شرائح كثيرة من المجتمع سواء موظفين أو مهن حرة؛ بالإضافة إلى أنها تعطي شقق سكنية بمساحات كبيرة تصل إلى 150 متر طبقا لما تم الإعلان عنه.

وأشار الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن هناك دائما طلب على الإسكان في مصر على مستوى جميع الشرائح، لكن في هذه الفترة هناك إقبال كثير من الشرائح المتوسطة ومحدودي الدخل على الإسكان وهو ما تقوم الدولة على توفيره في الوقت الحالي.
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مبادرة التمويل العقاري التمويل العقاري اجراءات التمويل العقاري

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