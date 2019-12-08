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بـ"الأبيض".. دنيا سمير غانم أفضل ممثلة دراما في الوطن العربي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:20 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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دائمًا ماتشارك الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها أجمل الصور للحظات المميزة في يومها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "

نشرت الفنانة "غانم " صورة لها وهي تتسلم جائزة "أفضل ممثلة دراما في الوطن العربي لعام ٢٠١٩،  وكانت ترتدي فستان أبيض، وكان فستان بسيط جداً، مفتوح من الأعلى، به دانتيل بسيط، من جة الرقبه، وفيونكة باللون الأسود على الخصر، واعتمدت على تسريحة غير مبتذلة، واكسسوارات بسيطة "أسورة وخاتم" وميكب رقيق وخفيف جداً يتماشى مع سمحة ملامحها الرقيقة ، وظهرت في الصورة مبتسمة ابتسامة رقيقة أيضاً.

قامت "غانم" بالتعليق على الصورة "شكراً لجمهور العظيم على اختياري كأفضل ممثلة دراما في الوطن العربي لعام ٢٠١٩"

تفاعل معها الجمهور، بالإعجاب والتعليق بكلمات كلها تشجيع وحب، وتحفيز ودعم لها وكانت التعليقات كالتالي "برنسيسة، بحبك، ألف مبروك ومن نجاح لنجاح، ومن ضمن المعلقين الفنان" طارق الأبياري حيث علق قائلاً" مبروك يا دنيا ".

يذكر أن دنيا سمير غانم فنانة ومغنية مصرية متعدده المواهب قامت بالعيد من الأعمال السينيمائية والدراما، ولدت في عيلة فنية وتكون ابنه الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز و زوجة المذيع المشهور "رامي رضوان ".
بـ"الأبيض".. دنيا سمير غانم أفضل ممثلة دراما في الوطن العربي
بـ"الأبيض".. دنيا سمير غانم أفضل ممثلة دراما في الوطن العربي
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الكلمات المفتاحية

دنيا سمير غانم

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