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الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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الترجي
الترجي
محمد الصو
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رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ومنتخب تونس، الموافقة على عرضًا من النادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقالت صحيفة "الصريح التونسية"، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تقدم بعرض للاعب أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، من أجل الحصول على توقيعه، إلا أن الأخير رفض الأمر وفضل الاستمرار رفقة فريقه بالفترة الحالية.


وأضافت الصحيفة، أن البدري، طالب مجلس إدارته برئاسة حمدي المؤدب بتمديد تعاقده دون أي شروط، ليعلن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف كتيبة أبناء باب سويقة.


ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تدعيم خطه الهجومي، خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن الفريق ينافس على أكثر من لقب أبرزهم بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.


وكان البدري، ساهم في فوز فريقه أمام الرجاء المغربي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم أحرز هدف الفوز أمام شبيبة الجزائر بالجولة الثانية.


واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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