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محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل فى تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذى أُقيم بالمركز الاستكشافي للعلوم، بمركز ومدينة الفيوم.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نائبًا عن وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد حسنى الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسين مبارك ممثل وحدة الدعم الإيطالى، والسيد كاميلو جورجي رئيس قطاع التعليم بالسفارة الإيطالية، والسيد ماورو دى فيليبو ممثلًا عن إقليم إميليا رومانيا الايطالي الشريك التعليمى لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، والأستاذ محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والعميد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى باللغتين العربية والإيطالية، وتضمن عرض فيديو توثيقى للورش ومراحل تدريب الطلاب بالمجمع خلال سنوات الدراسة، كما تم تسليم شهادات التخرج لعدد 100 طالب وطالب من خريجي دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة، وتسليم المتميزين منهم شهادات التقدير، فضلًا عن تكريم الشركات والمصانع التى استضافت التدريب الميدانى للطلاب.

وقدم محافظ الفيوم التهنئة للخريجين الجدد بعد تأهيلهم لسوق العمل الذى يتواكب مع المعايير العالمية، متمنيًا لهم حياة عملية ناجحة، مؤكدًا أن تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية بالمدارس التقنية يتيح فرصًا أكبر للشباب فى مجالات العمل المختلفة، معربًا عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم فى توفير الدعم اللازم لأبناءهم حتى تخرجهم.

كما أكد محافظ الفيوم على حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب لتخريج أجيال تسهم فى النهوض بالمحافظة فى مختلف القطاعات التنموية متسلحين بالعلم والتكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسنى الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم، حرص الدولة على الارتقاء بقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم يمثل أحد ثمار التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية فى تخريج طالب متميز تعليميًا ومهاريًا وحرفيًا.

وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ الفيوم عددًا من الورش بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، واستمع لشرح من الطلاب حول آليات التدريب، والمهام التى يؤدونها على الآلات التى يتدربون عليها.
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي
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